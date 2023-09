Angestöpselt: Regierung will ultraschnelles Internet für (fast) alle Glarner Haushalte

Das Wort hört sich zu Beginn an, wie wenn ein Kind sich eine Steigerungsform erfinden würde: Ultrahochbreitband-Verbindung (UHB). Tatsächlich gibt es diese Bezeichnung aber in der Realität. Sie wird für Internet-Verbindungen verwendet, die eine Übertragungsgeschwindigkeit von mehr als 100 Megabit pro Sekunde ermöglichen. Diese Bandbreite wird vom Internet-Vergleichsdienst Comparis empfohlen, wenn man im Homeoffice arbeiten will.