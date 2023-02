Jetzt will auch St. Gallen Windräder in der Linthebene

Der Kanton Glarus hatte es als Erster versucht: Windenergie in der Linthebene zu etablieren – auf dem Gemeindegebiet von Bilten. Die Glarner Regierung blies ihre Pläne 2019 nach starkem Gegenwind ab. Letztes Jahr kam Schwyz aus der Deckung. Der Kanton sieht in der March Potenzial. Zehn von 13 möglichen Anlagen sind in Tuggen, Schübelbach und Reichenburg vorgesehen – in direkter Nachbarschaft zum St. Galler Linthgebiet.