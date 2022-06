Kanton legt den Grundstein für kommende Jagd

Wie das Departement für Bau und Umwelt am Mittwoch mitteilte, hat die Zahl der Verbissschäden über alle Baumarten hinweg im Vorjahr um ein Prozent zugenommen. Seit 2020 beträgt die Zunahme drei Prozent. Eine deutliche Zunahme liegt in der Indikatorfläche von Filzbach vor. Schälschäden spielten im Winter 2021/22 eine untergeordnete Rolle. Einzig in Glarus Süd wurden auf rund 20 Hektaren neue Schälschäden gefunden. Schälschäden entstehen, wenn das Wild die Baumrinde vom Stamm abnagt oder abreisst.