Kanton lanciert neue Plattform zur Energiewende

Das Ziel ist ambitioniert. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoss im Kanton gegenüber 2030 halbiert werden. So sieht es das Klimaabkommen von Paris vor. Auf dieses hat sich St. Gallen mit Beschluss des Kantonsrats von 2019 verpflichtet. Dies rief Bauchefin Susanne Hartmann (Die Mitte) am Mittwoch vor den Medien in Erinnerung. Anlass war die Lancierung der neuen Plattform Energie2030.ch.