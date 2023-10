Geflüchtete dürfen zukünftig an der Fachhochschule Graubünden studieren

So dürfen in Zukunft Personen mit einem Aufenthaltsstatus, die sich für ein Hochschulstudium qualifizieren und in Graubünden wohnen, an der Fachhochschule Graubünden (FHGR) studieren. Die Anfragen von geflüchteten Personen haben sich laut Mitteilung in der letzten Zeit bei der FHGR gehäuft. Daher haben die Fachstelle Integration des Amts für Migration und Zivilrecht sowie die FHGR das Brückenangebot geschaffen.