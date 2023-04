Sven Keller ist neu in der Geschäftsleitung der Jungen Grünen Schweiz

Am Ostersamstag versammelten sich über 100 Mitglieder der Jungen Grünen aus der ganzen Schweiz in Leysin VD zu ihrer Mitgliederversammlung. Auf dem Programm stand die Kampfwahl um einen freien Platz in der Geschäftsleitung, wie die Jungen Grünen des Kantons Glarus in einer Mitteilung schreiben.