Jon Pult und seine Richter

Nach einem langen Wahlkampf und der Nacht der langen Messer wählt die Vereinigte Bundesversammlung in Bern am Mittwoch die Bundespräsidentin 2024, eine neue Bundeskanzlerin oder einen neuen Bundeskanzler sowie den Gesamtbundesrat. Sechs Mitglieder der Landesregierung – je drei Frauen und Männer – stellen sich der Wiederwahl. Als Nachfolger für Alain Berset hat die SP-Fraktion von sechs Kandidierenden Beat Jans und den Bündner Jon Pult als offizielle Kandidaten nominiert. Darauf ist man in Graubünden stolz.