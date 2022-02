Jetzt will auch der Stadtrat ein Parlament einführen

Es war ein Rekordauflauf. Fast 2000 Bürgerinnen und Bürger kamen am 10. Juni 2015 in die Sporthalle Grünfeld. Oder gut zehn Prozent der Stimmberechtigten. Üblicherweise bewegt sich die Beteiligung in Rapperswil-Jona zwischen einem und maximal fünf Prozent. Den Rekordauflauf verursacht hatte eine Initiative, welche die Abschaffung ebendieser Bürgerversammlung forderte. Zugunsten eines Stadtparlaments.