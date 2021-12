Jetzt ist die Bevölkerung der Seengemeinden gefragt

Gleich zu Beginn der Informationsveranstaltung am Mittwochabend in St. Moritz meinte Gemeindepräsident Christian Jott Jenny: «Das Wort Fusion wird nicht in den Mund genommen.» Am Ende war es aber eine mögliche Fusion, welche die anwesenden Bürger und Bürgerinnen am meisten zu beschäftigen schien. Trotz der aktuell angespannten pandemischen Lage war der Saal im Hotel «Reine Victoria» voll.