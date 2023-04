Die Gemeinde Glarus kommt nicht aus den roten Zahlen

Ob diese übrig gebliebenen Investitionen tatsächlich alle wie vorgesehen nachgeholt werden, ist nicht sicher. Sie müssten «auf die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Rücksicht nehmen», heisst es in der Mitteilung des Gemeinderats. Die Gemeinde stehe in den kommenden Jahren vor grossen finanziellen Herausforderungen, da weitere Investitionsprojekte in Millionenhöhe anstünden. Dazu zählt der Gemeinderat etwa die Sanierung und Ausbau von Schulen und den Hochwasserschutz. Um diese zu finanzieren, ziehe der Gemeinderat auch einen Bausteuerzuschlag in Betracht.