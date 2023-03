Chur schliesst 2022 mit einem Gewinn von 17 Millionen ab – wieder besser als budgetiert

«Hier drin wird man getraut, hier drin hat man schöne Momente», eröffnete Stadtpräsident Urs Marti die Präsentation der Jahresrechnung 2022 der Stadt Chur. Der Gemeinderatssaal war besetzt, so wurde die Veranstaltung in die Pfisterzunftstube verlegt, die heute als Trauzimmer dient. «Es ist auch für mich ein schöner Moment», erklärte Marti, «wir sind besser als budgetiert und gut in den schwarzen Zahlen.» 16,9 Millionen Franken Gewinn weist die Jahresrechnung aus, budgetiert waren lediglich 1,2 Millionen, «eine Vervielfachung», stellte er zufrieden fest.