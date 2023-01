Für ein digitales, grünes, vielfältiges und attraktives Graubünden

Das erste Medientreffen der Kantonsregierung in Chur in diesem Jahr war am Dienstag mit einigen Neuigkeiten verbunden: Mit Carmelia Maissen (Mitte) und Martin Bühler (FDP) waren erstmals auch die Neugewählten mit von der Partie, und es galt, das Regierungsziele für das angebrochene Jahr 2023 vorzustellen.