Ja zur Pflegeinitiative: «ein riesengrosses Zeichen»

Am Sonntagmittag frieren etwa 20 Leute mit dem kantonalen Ja-Komitee zur Pflegeinitiative auf dem Rathausplatz in Glarus. Es sind mehrheitlich Frauen und sie haben Champagner, Bier und Zigerbrütli mitgebracht. Zwar müssen sie bis 13 Uhr auf die Resultate aus dem eigenen Kanton warten, aber die ersten Meldungen der nationalenMedien auf den Handys stimmen die Gruppe zuversichtlich. Wie in den Umfragen vorhergesagt, liegt dieZustimmung im Bereich von rund 60 Prozent. Bis am Abend werden es im Schlussresultat 61 Prozent sein.