Ist die Landsgemeinde wegen des Stimmrechtsalters 16 nach links gerückt?

Im Kanton Zürich ist die Nachricht beunruhigt zur Kenntnis genommen worden: Die Glarner Landsgemeinde will das Klöntal an gewissen Tagen autofrei machen. Die Sorge gilt in diesem Fall aber nicht dem eigenen Wochenendausflug, sondern der Stossrichtung der Entscheidung. Schon wieder kommt ein vermeintlich linkes Anliegen an der Landsgemeinde durch. Dass die Glarner im Jahr davor schon überraschend Öl- und Gasheizungen verboten haben, wurde auch in Zürich wahrgenommen.