Neue Eskalation in Nahost: Raketensturm nach Tod eines Häftlings – Waffenstillstand verkündet

Der Konflikt zwischen in Israelis und Palästinensern ist erneut militärisch hochgekocht – und vertieft Unstimmigkeiten innerhalb der israelischen Regierungskoalition. Ihren Anfang nahm die jüngste Krise am Dienstag, als ein Palästinenser in israelischer Gefangenschaft nach 86-tägigem Hungerstreik starb. Bei dem Mann handelte es sich um Khader Adnan, einen 44-jährigen Angehörigen des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ), einer islamistischen Gruppierung, die von westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird.