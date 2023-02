Israel provoziert mit Legalisierung von Siedlungen im Westjordanland

So deutlich fällt amerikanische Kritik am Verbündeten Israel selten aus: Die USA seien «zutiefst beunruhigt» angesichts der israelischen Entscheidung, «Tausende Siedlungen voran-zutreiben» und dazu neun Aussenposten im Westjordanland zu legalisieren, teilte Ned Price, Sprecher des US-Aussenministeriums, am Montagabend mit.