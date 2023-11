Riesen Solarprojekt in Glarus Süd: Älpler sind skeptisch gegenüber dem Axpo-Plan

In der Region Friiteren ob Linthal plant die Axpo, einen 120'000 Quadratmeter grossen Solarpark zu errichten, der 3000 Haushalte mit Strom versorgen kann. Das Projekt «Glarus Süd Solar» ist so gross, weil es Teil des sogenannten Solarexpresses ist. Die Idee hinter dem Bundesgesetz: In der Schweiz sollen in den Alpen, wo auch im Winter häufig die Sonne scheint, möglichst rasch grosse Fotovoltaikanlagen entstehen.