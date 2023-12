Bündner Wildhut hat bis jetzt acht Wölfe erlegt

Am vergangenen Wochenende wurde die Sonderjagd ausgesetzt. Denn es hatte so stark geschneit, dass das Amt für Jagd und Fischerei empfahl, das Wild zu schonen. «Seit dem 1. Dezember ist noch kein Wolfabschuss durch die Jägerschaft erfolgt», erklärte Regierungsrätin Carmelia Maissen darum am Mittwoch auf eine entsprechende Nachfrage des Alvascheiner Mitte-Grossrates Reto Crameri. Von den 44 bewilligten Abschüssen, die verfügt wurden, hat die Wildhut laut Maissen aber acht Wölfe erlegt. Es bleibe noch ein Zeitfenster von knapp zwei Monaten, so Maissen.