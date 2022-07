In der Aufbau- und Resilienzfazilität

Nach Jahren endlich wieder in Brüssel. Ich will die Scharnierstelle sehen, von der aus die Dreiviertelbillion Euro verteilt wird, auf die sich die Spitzen der EU 2020 zur Bewältigung der Pandemiefolgen verständigt haben. Der Fonds heisst «NextGenerationEU», wird aber in jeder EU-Sprache ganz anders genannt, auf Deutsch «Wiederaufbaufonds». Er ist eine Revolution in der Evolution der europäischen Integration: Erstmals tut die Europäische Kommission, was sie bislang nicht durfte – sie nimmt Schulden auf und kontrolliert die Vergabe des Geldes an die Mitgliedsstaaten.