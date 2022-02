In allen Kreisen kommt es zu Kampfwahlen

Bis Montagmittag mussten alle Parteien ihre Wahllisten für die Grossratswahlen im Mai bei den Regionen einreichen. Diese werden nun überprüft und bis am 2. März an die Standeskanzlei Graubünden übermittelt. Mit der Einreichung der Listen steht jetzt auch fest, was sich seit einiger Zeit abgezeichnet hat: Die Bündner Wahlbevölkerung hat am 15. Mai überall eine Auswahl. Das ist alles andere als selbstverständlich. Im vergangenen Wahljahr 2018 standen in 15 Kreisen genau so viele Personen zur Verfügung, wie Parlamentssitze zu vergeben waren.