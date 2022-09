Immer wieder die Gewässerräume

Der Gemeinderat von Glarus Nord möchte am Freitag an der Gemeindeversammlung in der Linth­arena in Näfels die Nutzungsplanung politisch abschliessen. Vor acht Jahren hat die damals noch junge neue Gemeinde ihren übergeordneten Richtplan beschlossen, jetzt stehen noch die letzten Pendenzen aus dem parzellengenauen Nutzungsplan und aus der Bauordnung an.