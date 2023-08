Nationalratswahlen in Graubünden: So viel Auswahl wie noch nie

122 Personen auf 25 Wahllisten – so gross ist aktuell das Feld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Nationalratswahlen. Dies ist – zumindest bis ins Jahr 1971 zurück betrachtet – mit Abstand Rekord. Bei den letzten Wahlen vor vier Jahren wurden 20 Wahllisten mit 100 Personen gemeldet, in den Jahren 2011 und 2015 lagen dem Stimmvolk jeweils 15 Listen zur Auswahl vor. Im Jahr 2003 waren es gar nur neun Wahllisten gewesen. Und noch läuft die Anmeldefrist bis am 7. August – erfahrungsgemäss gehen aber so kurzfristig höchstens noch einzelne Wahllisten ein.