Ausländerstimmrecht steht zur Debatte

Aktuell können Ausländerinnen und Ausländer im Kanton Graubünden in 32 Gemeinden wählen und abstimmen. Also knapp einem Drittel. Nun wird der Ball auch auf kantonaler Ebene wieder einmal aufgenommen. Anlässlich der Februarsession reichte Simon Rageth (GLP, Chur) mit 31 Mitunterzeichnenden aus SP, GLP und Grüne einen Auftrag dazu ein. Er hält fest: «Eine grosse Anzahl Menschen in der Schweiz und in Graubünden können nicht am politischen Leben mit Abstimmungen und Wahlen teilnehmen.» Im November 2022 betrug der Anteil an ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern 19 Prozent.