Ilanzer Rathaus braucht eine Sanierung

Seit bald 130 Jahren steht es an der Plazza Cumin in Ilanz: das einstige Schul- und heutige Rathaus, erbaut von Architekt Nicolaus Hartmann jun. im Neorenaissance-Stil. Bauliche Eingriffe gab es immer wieder, doch in den nächsten Jahren besteht bei vielen Bauteilen und Installationen «grosser Handlungsbedarf». So schreibt es der Gemeindevorstand von Ilanz/Glion in der Budgetbotschaft ans kommunale Parlament.