IG sucht Notausgang für Badi Lido

Am Ende gab es einen kräftigen Applaus. Sie werde in einem Monat zum ersten Mal Grossmutter hatte Ex-Fernsehfrau und Moderatorin Regula Späni den 420 versammelten Bürgerinnen und Bürgern am Donnerstag im Joner «Kreuz» zuvor verraten. «Es will mir nicht in den Kopf, dass dieses Kind, das im Oktober auf die Welt kommt, und ganz viele andere auch, fünf, sechs oder sieben Jahre alt werden wird, und nicht im geschützten Rahmen eines Freibadbeckens lernen kann zu schwimmen, Ringli zu tauchen oder vom Sprungbrett zu springen.»