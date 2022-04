Hoher Besuch an der Glarner Landsgemeinde

Vom Samstag, 30. April, bis Dienstag, 3. Mai, weilt eine Delegation des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates in der Schweiz. Wie das Departement für aussenwärtige Angelegenheiten mitteilte, habe der Besuch des Kongresspräsidenten Leendert Verbeek (Niederlande) zum Ziel, den Schweizer Föderalismus praxisnah zu erleben. Dafür stünden verschiedene Treffen in Bern und Freiburg auf dem Programm, unter anderem mit der Konferenz der Kantonsregierungen und dem Städte- und Gemeindeverband. Wie der Kanton Glarus am Freitag mitteilte, wird der Kongress samt des Kongresspräsidenten zudem auch an der Glarner Landsgemeinde, welche diesen Sonntag stattfindet, teilnehmen.