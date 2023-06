Alles bleibt beim Alten: GLP prallt an bürgerlicher Mauer ab

Der Fraktionssprecher der Grünen sorgte in der am Mittwoch zu Ende gegangenen Junisession für einen Lacher im Kantonsrat. «Ich ärgere mich», sagte Michael Sarbach. «Man hat in anderthalb Sitzungstagen in der vorberatenden Kommission nicht einen Antrag gehört von der GLP. Und jetzt kommt plötzlich eine ganze Flut.» Er spielte mit Sarkasmus darauf an, dass die Grünliberalen in den Kommissionen nicht mittun können.