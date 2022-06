Herdenschutz fordert den Kanton weiter

Auf der Alp Saumen kam es am 16. Juni zum Vorfall. Dabei wurden aus einer Herde mit über 500 Schafen siebe Tiere gerissen. Gemäss Mitteilung wird vermutet, dass ein Wolf in der Nacht vom 15. auf den 16. Juni bei einem der Felsköpfe auf die Weide eingedrungen ist und die insgesamt sieben Herdenschutzhunde (vier ausgebildete Hunde, drei Junghunde in Ausbildung) den Wolf aufgrund der Fallwinde nicht gewittert haben. Die elf Hektar grosse Weide ist gemäss Vorschriften des Bundesamts für Umwelt (Bafu) zu gross, um sie effizient schützen zu können. Da der Alpbewirtschafter die Schafe mit mehr als der üblichen Anzahl an Schutzhunden schützt, werden die ergriffenen Herdenschutz-Massnahmen vom Bafu anerkannt. Die Alp gilt somit als «zumutbar geschützt».