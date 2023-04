Heisse Kartoffeln

Das Bündner Aufnahmeverfahren für denEintritt in kantonale Mittelschulen hat sich bewährt und weist gegenüber anderen, prüfungslosen Verfahren, wie sie in den meisten Kantonen gelten, Vorteile auf. Das ist das Fazit einer umfangreichen Untersuchung, welche das Eintrittsverfahren in die Bündner Mittelschule beurteilt,wie es das Bündner Kantonsparlament verlangt hatte. Allerdings sei nicht sichergestellt, dass alle Bündner Kinder in ihren Primarschulen auch die gleiche Unterstützung erhalten.