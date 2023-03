Gemeinderat muss kein Kernkraftwerk in Glarus Süd prüfen

Ein Kernkraftwerk in Glarus Süd? Diese Idee hat Heinz Hürzeler an der Gemeindeversammlung im letzten November vorgebracht. Mit einem Antrag wollte er den Gemeinderat dazu verpflichten, einen potenziellen Standort für ein Kernkraftwerk in Glarus Süd zu prüfen. «Wenn wir weiterhin eine gesunde Gemeinde haben wollen, in der die Wirtschaft läuft, braucht es ein gewisses Mindestmass an Bandenergie», wie er damals laut Protokoll ausführte. Müsse der Strom dann auch noch CO₂-freundlich sein, solle man an die Kernkraftwerke denken.