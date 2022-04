Heinrich Hösli will kämpfen

Es ist fast unmöglich, an der Landsgemeinde einen Memorialsantrag aus dem sogenannten «Beiwagen» zu holen. Also im Ring zu beantragen, einen Memorialsantrag auf die folgende Landsgemeinde ordentlich zu traktandieren, den der Landrat nicht mit mindestens zehn Stimmen als erheblich erklärt hat – und damit Erfolg zu haben. Heinrich Hösli will es probieren, obwohl dies seit Menschengedenken nie geklappt hat.