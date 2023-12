Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Man weiss diese Tage grad nicht so recht, ob man sich freuen soll oder ärgern. Ärgern deshalb, weil das Bundesamt für Wohnungswesen den Referenzzinssatz für Mieten erhöht, zum zweiten Mal innert kürzester Zeit. Ab April könnten daher die Wohnungsmieten erneut um drei Prozent steigen, nachdem viele Mieterinnen und Mieter schon einen ersten Anstieg zu verkraften haben. Dass dies einen Monat vor Weihnachten kommuniziert wird, ist Zufall, aber unschön. Denn es trifft jene am stärksten, die auch unter den steigenden Krankenkassenprämien und unter der Teuerung am meisten zu leiden haben.