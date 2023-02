Hotel «Vetter» in Arosa kann erweitert werden

Die Bündner Regierung genehmigt die von der Gemeinde Arosa am 29. November 2020 beschlossene Teilrevision der Ortsplanung, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit seien die Voraussetzungen für eine Erweiterung des bestehenden Hotels «Vetter» geschaffen. Das Hotel liegt zentral im Dorf und ist in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof und den Talstationen zweier grosser Seilbahnen. Es zähle mit 23 Zimmern momentan zu den Kleinbetrieben und verfüge damit nicht über die nötigen Räumlichkeiten für den Betrieb eines 3-Sterne-Hotels, weshalb der Raumbedarf mit einem 30 Meter hohen Bau ergänzt werden soll.