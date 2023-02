Rat ist klar für Steuersenkungen

Dass das Bündner Parlament für tiefere Steuern ist, hat sich schon länger abgezeichnet. Bereits als die Jahresrechnung 2021 in der Junisession des vergangenen Jahres beraten wurde, wurden aus fast allen Parteien Wünsche in diese Richtung geäussert. Und so überrascht es auch nicht, dass nun der Auftrag von Churer FDP-Grossrat Oliver Hohl und Mitunterzeichnenden mit 86:27 Stimmen bei einer Enthaltung überwiesen wurde. Der Vorstoss fordert Steuersenkungen für Familien und Fachkräfte. Die Bündner Regierung muss deshalb nun eine konkrete Vorlage ausarbeiten.