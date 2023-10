Grosser Rat ärgert sich bei Debatte zur Raumplanung

Mitte-Grossrat Gian Derungs (Lugnez) erklärte am Mittwoch­morgen im Grossen Rat: «Wir müssen hier für einmal nicht so viel auf die Meinung der Regierung geben.» Eine erstaunliche Aussage, ist doch die Mehrheit der Exekutive in der gleichen Partei wie Derungs. Um dieses und weitere einprägsame Statements während der Debatte zu verstehen, kurz, was überhaupt debattiert wurde. Zum wiederholten Mal in den letzten Jahren wurde das Thema Raumplanung behandelt. Aufgebracht wurde es dieses Mal von der Mitte mit Erstunterzeichner Reto Crameri (Surava).