Gesagtes kommt nun gänzlich an

Am Ende seiner letzten Eröffnungs­rede erklärte Noch-Standespräsident Tarzisius Caviezel, weshalb er für einmal keine romanischen und italienischen Passagen in sein Referat eingebaut hatte: Weil es neu nämlich eine simultane mündliche Übersetzung der Voten gibt. Und zwar vorerst als Versuchsbetrieb für die Ratsmitglieder. Ist die Testphase erfolgreich, werden die Verdolmetschungen ab der Oktobersession in den Livestream integriert. Caviezel wies zudem auf den neuen Notausgang im Ratssaal hin und scherzte, dass dieser nicht dazu da sei, um rascher in die Pause zu kommen.