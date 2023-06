Repower will auch in Klosters solar aktiv werden

Nach Laax ist es das zweite grosse Solarprojekt, welches Repower in Graubünden realisieren will. Der Energiekonzern plant zusammen mit der Gemeinde Klosters und der Klosters-Madrisa Bergbahnen AG den Bau einer alpinen Solaranlage im Gebiet «Züg». Dieses liegt rechtsseitig der Madrisa-Bergstation auf rund 2000 Metern über Meer. Am Mittwochabend wurde das Vorhaben mit dem Titel «Madrisasolar» dem Klosterser Gemeinderat präsentiert.