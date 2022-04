Grösste Einigkeit in grünen Fragen

Ginge es nur nach dem Namen, müsste die Grünliberale Partei (GLP) des Kantons Glarus einfach eine Mischung aus den Grünen und der FDP sein. Ganz so einfach ist das aber nicht. So liegen die einzelnen Punkte der Smartspider-Grafik der GLP zwar auf allen acht Achsen jeweils irgendwo zwischen jenen der FDP und der Grünen. Von der Form her ähnelt die Grafik der GLP jener der Grünen aber viel deutlicher und zeigt sich im Vergleich zur FDP fast gespiegelt.