Auch Davos will sich den «Solarexpress» zunutze machen

Vor 22 Jahren war Davos zur ersten Energiestadt Graubündens ernannt worden. Die Gemeinde hat seither zahlreiche Massnahmen zum Klimaschutz umgesetzt und strebt für die Zukunft ein hochgestecktes Ziel an: Bis 2030 soll die Tourismusdestination klimaneutral werden. Über einen weiteren Schritt, mit dem man den Ort in diese Richtung lenken möchte, wurde am Donnerstag informiert. Im bekannten Davoser Wintersportgebiet Parsenn ist eine grössere Solaranlage geplant.