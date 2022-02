Graubünden interveniert bei Zürcher Regierung

Repower ist grossmehrheitlich in der Hand von vier Grossaktionären. Dies sind neben dem Kanton Graubünden die UBS Clean Energy Infrastructure KG, die Axpo Holding AG und die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ). Daneben gibt es einen Anteil an frei auf dem Markt verfügbaren Aktien. So weit so gut. Nun hat aber die EKZ in den letzten Jahren stetig und immer wieder frei verfügbare Aktien zugekauft. Sie hält inzwischen statt gut 28 Prozent wie im Jahr 2016 nun rund 34 Prozent an Repower.