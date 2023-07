Vielfältige Teams und Gleichstellung in Bündner Unternehmen

Eine besondere Herausforderung für Unternehmen sei, die Balance zwischen Hochleistung und Menschlichkeit zu finden, wird die Diversity-Expertin Esther-Mirjam de Boer in einer Medienmitteilung des Kantons Graubünden zitiert. In ihrer Präsentation zeigte sie auf, welche Chancen der digitale Wandel sowie vielfältige Teams mit sich bringen und wie unterschiedliche Mitarbeitende gewonnen beziehungsweise gehalten werden können. «Diversity-gr bietet Unternehmen eine Plattform für den Erfahrungsaustausch, sensibilisiert für Zusammenhänge und schlägt mittels Fakten, guten Beispielen und Denkanstössen gangbare Lösungen vor, um die Offenheit für Vielfalt in der Firmenkultur zu verankern», so die Mitteilung. Die Plattform möchte gezielt Unternehmen aus den Bereichen Tech, IT, Wirtschaft und Forschungsanteil ansprechen, wo der Frauenanteil gering ausfällt.