Rüdiger Niederer wird offiziell Geschäftsführer von Glarus Süd Care

Das Geschäftsleitungsteam von Glarus Süd Care ist nun komplett. Das teilte das öffentlich-rechtliche Unternehmen am Montag mit, welches an drei Standorten (Schwanden, Linthal, Elm) Alters- und Pflegeheime sowie den ambulanten Pflegedienst der Spitex aus einer Hand anbietet. «Mit der Wahl von Rüdiger Niederer zum Geschäftsführer von Glarus Süd Care konnten wir die Position nun auch formal bestätigen», wird Verwaltungsratspräsident Rolf Hanimann in der Mitteilung zitiert. Niederer leitet das Unternehmen interimistisch: Er bringe bereits seit Mitte 2022 seine weitreichenden Erfahrungen aus verschiedenen Einrichtungen der Altenpflege in die Glarus Süd Care ein. Unterstützt wird Niederer in der Geschäftsleitung von Elke Rachner (Finanzen), Sabina Müller (HR und Bildung), Nancy Störi (Pflege und Betreuung), Esther Bühlmann (Spitex) sowie Peter Hefti (Hotellerie und technische Dienste).