Glarus Nord wünscht sich mehr Leben in den Dörfern

Der Wunschtraum der Menschen in Glarus Nord von ihrem Dorf sieht aus wie eine Schweizer Kleinstadt: Menschen, die auf dem Dorfplatz bummeln, dort in einem Café sitzen und in den vielfältigen Läden des Detailhandels einkaufen. So kann man das aus den Ergebnissen einer Umfrage herauslesen, welche die Gemeinde jetzt publiziert hat. Wenn es um ihren Lebensraum geht, wünschen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von ihrer Gemeinde in erster Linie, dass sie «lebendige Dorfzentren fördert».