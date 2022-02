Glarner Wildhut fängt Wolf

An einem gerissenen Rothirsch ist es der Glarner Wildhut in der Nacht auf Mittwoch gelungen, einen Wolf zu betäuben und mit einem Sender zu versehen. Das Tier hielt sich zwischen Matt und Elm auf, wie das Glarner Amt für Jagd und Fischerei am Freitag mitteilte.

Beim Tier handelt es sich um eine Wölfin, die im vergangenen Jahr geboren wurde. Laut der Mitteilung stammt sie höchstwahrscheinlich aus dem bekannten Rudel mit dem Streifgebiet Elm–Ennenda–Linthal, heisst es weiter.

Mit der Besenderung können das räumliche Verhalten und eine allfällige Abwanderung dieser Wölfin verfolgt werden.

