Glarner Regierung will alle Coronamassnahmen aufheben

Massnahmen an den Grenzen: Bei der Einreise in die Schweiz sollen die 3G-Regel und die Kontaktdatenerhebung aufgehoben werden. Falls wiederum eine besorgniserregende neuen Virusvariante auftritt, soll der Bund rasch reagieren und an den Grenzen wiederum grenzsanitarisch Massnahmen umsetzen.