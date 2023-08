Das Projekt für legales Kiffen im Glarnerland startet frühestens in einem Jahr

Nach Basel kann auch in der Stadt Zürich legal gekifft werden. Bei den beiden mehrjährigen und ersten Kiffer-Pilotstudien in der Schweiz wird unter anderem in Apotheken Cannabis mit dem berauschenden Wirkstoff Tetrahydrocannabinol kontrolliert abgegeben. In Basel sind es 374 und in Zürich 1200 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer.