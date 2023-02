Die Badi Schwändi braucht viel Geld oder sie schliesst bald definitiv

Die Betreiber des Schwimmbads in Schwändi blicken mit gemischten Gefühlen zurück. «Ein unbeschwerter und schöner Sommer geht mit einem Wermutstropfen zu Ende», schreibt die Schwimmbadgenossenschaft in einer Mitteilung zu ihrer Hauptversammlung. Sandra Hutter und Matthias Ganz aus Nidfurn, welche die Badi im Sommer 2022 geführt haben, gehen demnach «wieder in ihre gewohnte Arbeitswelt zurück».