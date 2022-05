Gewählt: Eine Regionalentwicklerin mit globalem Blick

Es ist das erste Mal überhaupt, dass eine Vertreterin von SP&Grüne in Chur den Wahlkreis Suot Tasna vertreten darf. Die 35-jährige Tina Roner aus Scuol hat es geschafft – sie wurde am Sonntag als Grossrätin gewählt. Roner war bei der Verkündung dieses Ergebnisses komplett überrumpelt: «Ich habe kandidiert, um Stimmen für die Partei zu gewinnen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich gewählt werden könnte», sagt sie. Roner hat ganz klar vom neuen Wahlsystem profitiert. Sie weilt derzeit gerade in Nepal.