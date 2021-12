Gesundheitschef appelliert ans Volk

Die Lage sei «sehr ernst». Das sagte der nicht zum Drama neigende St. Galler Gesundheitschef Bruno Damann (Die Mitte) am Mittwoch in St. Gallen. «Wir müssen jetzt sofort reagieren.» Niemand wolle einen neuen Lockdown. «Aber wir können einen solchen nur verhindern, wenn wir jetzt vernünftig sind.» Diesen Appell richtete Damann via Medien an die Bevölkerung der Ostschweiz – flankiert von zwei Regierungskolleginnen sowie einem -kollegen aus dem Thurgau und den beiden Appenzell. Der Medientermin fand im St. Galler Kantonsratssaal statt.