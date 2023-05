Regierung will Bündner Hochschulen stärken

Die Teilrevision des Gesetzes über Hochschulen und Forschung beinhalte Anpassungen der Entscheidungskompetenzen der Regierung und des Hochschulrats zur Weiterentwicklung des Angebotsportfolios an Hochschulen. Ebenfalls ebne es den Weg für eine Angleichung an die Bestimmungen der übrigen Schweizer Hochschulen. Zudem regle die Revision die Aufhebung und gleichzeitige Überführung von Bestimmungen der grossrätlichen Verordnung über die staatliche Anerkennung der Hochschulausweise, die Ausrichtung von Beiträgen an die Theologische Hochschule Chur in das Gesetz über Hochschulen und Forschung sowie den Schutz von akademischen Graden und Titeln im Hochschulbereich. (red)